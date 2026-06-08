BURRIANA

El Bus LABORA atiende a 46 personas en Burriana con orientación personalizada sobre empleo y formación

La unidad itinerante de la Generalitat Valenciana asesoró a vecinos sobre búsqueda de empleo, elaboración de currículums, formación y recursos laborales, con una destacada participación de jóvenes y mayores de 45 años.

ondacero.es

Burriana |

El Bus LABORA atiende a 46 personas en Burriana con orientación personalizada sobre empleo y formación.
El Bus LABORA atiende a 46 personas en Burriana con orientación personalizada sobre empleo y formación. | Ayuntamiento de Burriana

La visita del Bus LABORA a Burriana ha concluido con un balance positivo tras atender a un total de 46 personas durante la jornada. El servicio itinerante de orientación laboral impulsado por la Generalitat Valenciana se desarrolló con normalidad y permitió ofrecer información personalizada sobre los distintos programas de empleo y formación gestionados por LABORA, así como dar a conocer otros recursos municipales disponibles para la ciudadanía.

En cuanto al perfil de los usuarios atendidos, 26 fueron mujeres y 20 hombres. Entre los colectivos participantes destacaron 12 personas mayores de 45 años, de las cuales 11 superaban los 55 años, así como 11 jóvenes, incluyendo tres inscritos en el programa de Garantía Juvenil. Además, se prestó atención a una persona con diversidad funcional y a nueve usuarios pertenecientes a otros colectivos no prioritarios.

Las consultas más demandadas estuvieron relacionadas con la plataforma GVAJOBS, que despertó el interés de 20 asistentes. Asimismo, 12 personas solicitaron ayuda específica para la elaboración o mejora de su currículum vitae, mientras que ocho usuarios requirieron información sobre los recursos de empleo del SERVEF. Por otro lado, seis personas recibieron orientación acerca de la oferta formativa y los cursos disponibles para mejorar su empleabilidad.

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