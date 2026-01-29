Burriana y la EPSAR inician los estudios geotécnicos en los terrenos de la nueva depuradora.

El Ayuntamiento de Burriana, junto a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales de la Comunitat Valenciana (EPSAR) y la empresa adjudicataria Inncive, continúan avanzando para hacer realidad el proyecto de la nueva infraestructura hidráulica del municipio. En esta fase, se han iniciado los trabajos técnicos sobre el terreno en la parcela destinada a la futura Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), situada entre el Camí de La Pedrera y el Camí Llombai.

Las actuaciones consisten en la realización de tres sondeos a rotación, dos ensayos penetrométricos D.P.S.H. y una calicata. Estos trabajos permitirán definir con precisión el perfil estratigráfico de la parcela donde se concentrará el grueso de la infraestructura.

Para el diseño de las conducciones, tanto colectores como impulsiones se han planteado diversas calicatas con el fin de analizar aspectos constructivos como la estabilidad de taludes, la facilidad de excavación y la capacidad de aprovechamiento de los materiales para el posterior relleno.

La planificación técnica ha establecido un espaciamiento máximo de 750 metros entre los puntos de investigación para cubrir todos los trazados proyectados. Cabe destacar que, con el objetivo de minimizar las molestias a la ciudadanía, se ha descartado realizar catas en el interior del núcleo urbano, evitando así el corte de viales y posibles afecciones a servicios preexistentes de electricidad o abastecimiento. Además, las calicatas en caminos rurales se ejecutarán garantizando siempre el mantenimiento de un carril libre para no interrumpir el tráfico rodado.

Este proyecto representa la mayor inversión de la historia de la Generalitat Valenciana y marca un antes y un después para el futuro medioambiental y urbanístico de Burriana. La actual planta, construida en 1982 en la zona de la Serratella-Los Arcos, ha quedado obsoleta tras décadas de reparaciones insuficientes que no han logrado mitigar los problemas de averías y malos olores.

La nueva planta contará con tecnología de última generación, incluyendo sistemas de aireación prolongada, tratamiento de fangos y una estación regeneradora que permitirá la reutilización del agua para riego agrícola. Una vez finalizadas las obras, que cuentan con un plazo de ejecución de dos años tras la aprobación definitiva, las antiguas instalaciones serán demolidas y el espacio revertirá en uso para el municipio, manteniendo únicamente un bombeo y un tanque de regulación.