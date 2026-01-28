PP VILA-REAL

El PP de Vila-real pide consenso para reclamar al Gobierno una reforma de la financiación local

"La recaudación del gobierno ha subido más de un 50%, pero los ayuntamientos recibimos del Gobierno de Sánchez lo mismo que hace tres años", ha denunciado el portavoz del Partido Popular, Adrián Casabó.

El Partido Popular de Vila-real ha pedido a los diferentes grupos con representación en el pleno "alzar la voz junto a todos los ayuntamientos para que se impulse de manera urgente la reforma de la financiación municipal", siguiendo las premisas aprobadas por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Los populares consideran que es una obligación institucional la reforma del sistema de financiación municipal, ya que las entidades locales no podemos continuar asumiendo más servicios con menos recursos”, ha asegurado el portavoz del Partido Popular de Vila-real, Adrián Casabó.

El líder de los populares ha instado al Gobierno de España "a actualizar e incrementar las asignaciones a los ayuntamientos de forma justa y proporcional, para que los municipios podamos seguir garantizando servicios públicos de calidad sin recurrir al endeudamiento", por lo que ha pedido una actualización de la Participación en Tributos del Estado.

Según Casabó "La recaudación del Estado ha subido más de un 50% en la provincia de Castellón en solo dos años. El Gobierno de Sánchez recauda más que nunca, pero en cambio los ayuntamientos de nuestra provincia recibiremos lo mismo que hace tres años, por lo que resulta fundamental actualizar la financiación local según la recaudación real y la población", ha concluido Casabó.

