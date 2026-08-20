El Ayuntamiento de Vila-real restringe el acceso al río Mijares por riesgo extremo de incendios.

El Ayuntamiento de Vila-real ha activado medidas preventivas especiales ante el riesgo extremo de incendios forestales previsto para los días 19, 20 y 21 de agosto. Las restricciones afectan especialmente al entorno del río Mijares, en el paraje del Termet y la ermita de la Virgen de Gracia, donde durante estas tres jornadas estará prohibido el acceso al río.

El alcalde de Vila-real, José Benlloch, ha explicado que el episodio de riesgo coincide con temperaturas que podrían alcanzar los 35 o 36 grados y con la previsión de tormentas acompañadas de aparato eléctrico. La posibilidad de que se produzcan rayos eleva el riesgo de incendios en las zonas forestales del municipio.

Vila-real cuenta con más de 5.000 hectáreas de término municipal, de las que 156 corresponden a terreno forestal. Ante esta situación, el consistorio ha considerado prioritario extremar la protección del entorno del río Mijares, declarado paraje natural protegido.

Durante los tres días de riesgo extremo permanecerá cerrada la ruta botánica y no estarán permitidos el baño, los paseos ni las actividades recreativas dentro del espacio afectado. No obstante, sí se podrá practicar deporte en otras zonas del paraje de la ermita que queden fuera del área restringida.

Las actividades culturales previstas en la plaza del Pastoret se mantendrán, al desarrollarse en un espacio delimitado y bajo control.

Para garantizar el cumplimiento de las restricciones, el Ayuntamiento desplegará un dispositivo especial de vigilancia. La Policía Local reforzará la presencia en la zona y los pilotos de dron realizarán vuelos de control sobre el entorno forestal para detectar posibles incidencias y facilitar una respuesta rápida ante cualquier situación de riesgo.

El alcalde ha pedido la colaboración de los vecinos y visitantes durante los tres días de vigencia de las restricciones y ha insistido en la importancia de respetar las normas para contribuir a mantener una Vila-real más segura.