El Ayuntamiento de Vila-real refuerza la seguridad y los servicios públicos para las fiestas de Sant Pasqual

La Junta Local de Seguridad de Vila-real ha abordado el dispositivo especial de seguridad, emergencias y servicios públicos previsto para las fiestas patronales de San Pascual con el objetivo de reforzar la coordinación entre administraciones y cuerpos de seguridad y garantizar el correcto desarrollo de los actos festivos.

La reunión ha estado presidida por el alcalde de Vila-real, José Benlloch Fernández, y la subdelegada del Gobierno en Castellón, Antonia García Valls. En el encuentro también han participado representantes de la Subdelegación del Gobierno, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y responsables municipales de las áreas de Seguridad, Fiestas, Igualdad y Servicios Públicos.

Durante la sesión se han repasado los principales actos festivos, especialmente aquellos con mayor concentración de público, en los que se incrementará la presencia policial y las labores de control preventivo. La Policía Local desplegará un operativo especial con 101 refuerzos extraordinarios durante las fiestas, en una plantilla que ya alcanza el centenar de agentes.

Además, el dispositivo contará con la colaboración de voluntarios de Protección Civil procedentes de Almenara, la Vall d’Uixó y Moncofa, que participarán en tareas preventivas y de asistencia. El registro policial actualizado recoge un total de 581 peñas inscritas para estas fiestas.

La Junta también ha tratado aspectos relacionados con los espectáculos taurinos y pirotécnicos, que estarán coordinados por el director de festejos taurinos, Javier Pons, así como los controles preventivos en carretera y el funcionamiento de los Puntos Violeta destinados a prevenir y atender posibles agresiones sexistas durante las celebraciones.

En cuanto el dispositivo especial de limpieza previsto para los días festivos, que incluirá la instalación de baños portátiles y contenedores extraordinarios en distintos puntos de la ciudad.

Por otro lado, y siguiendo recomendaciones policiales, se ha acordado suspender el pasacalle previsto para el domingo 24 de mayo entre la zona centro y el PAI Alaplana. La decisión responde a la coincidencia del acto con el castillo final de fiestas y con el último partido de Liga en el Estadio de la Cerámica entre el Villarreal CF y el Atlético de Madrid, programado para las 21.00 horas.