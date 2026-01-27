El Ayuntamiento de Oropesa exige a al gobierno de Sánchez la construcción urgente de espigones en sus playas

El proyecto debe proteger la costa desde Morro de Gos hasta el término de Cabanes, continuando con un nuevo espigón la escollera de la Illeta y con un aporte de arenas. “Estamos cansados de esperar y sufrir daños con cada temporal”

El Equipo de Gobierno, exige a Pedro Sánchez la construcción urgente de los espigones en nuestras playas “porque tras años de espera queremos hechos”. El equipo de gobierno lo reclama tras sufrir las consecuencias de la borrasca Harry y resultar nuevamente afectado ese tramo de la costa castellonense.

En octubre de 2023 se adjudicó la redacción del proyecto de estabilización de la costa de Oropesa, el comprendido entre Morro de Gos y el término municipal de Cabanes. En el caso de Morro de Gos, la escollera, debería continuar desde la Illeta y completar la actuación con un aporte masivo de arena.

La redacción del proyecto, adjudicada por 77.793,16 euros, debería alumbrar una obra de la que el ayuntamiento ha confirmado que no sabe plazos ni importes. La sensación que tiene el equipo de gobierno es la del abandono del Ejecutivo.

Por todos estos motivos el Equipo de Gobierno anuncia una iniciativa unánime para defender la costa y lograr la ejecución de las infraestructuras.