El Ayuntamiento de Almassora aprueba destinar más de 742.000 euros en subvenciones a su tejido asociativo

El Ayuntamiento de Almassora ha aprobado en pleno extraordinario una modificación presupuestaria por importe de 742.266 euros destinada a financiar subvenciones nominativas para más de 80 asociaciones y colectivos del municipio. La medida ha salido adelante con los votos favorables del equipo de gobierno y la abstención de los grupos de la oposición.

El concejal de Hacienda, José Claramonte, ha explicado que esta modificación, en la modalidad de suplementos de crédito, créditos extraordinarios y bajas por anulación, resulta necesaria al estar trabajando actualmente con un presupuesto prorrogado. De este modo, se garantiza que las entidades puedan seguir desarrollando su actividad con normalidad.

Las ayudas alcanzan a un amplio abanico de colectivos, entre los que se encuentran asociaciones de carácter social, cultural y festivo, así como 21 clubes deportivos, las asociaciones de madres y padres de alumnos (AMPA) de los seis colegios del municipio, asociaciones de jubilados y pensionistas, cerca de una decena de asociaciones vecinales y entidades del ámbito empresarial.