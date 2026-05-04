El Ayuntamiento de Nules consigue reducir hasta el 46% el coste energético de los edificios municipales desde 2023

El Ayuntamiento de Nules ha logrado reducir de forma significativa el coste energético de las instalaciones municipales desde el año 2023, momento en el que se llevó a cabo una renegociación de los contratos de suministro eléctrico. En concreto, durante el año 2024 el consistorio consiguió disminuir el gasto energético en un 60%, lo que supuso un ahorro económico cercano a los 300.000 euros respecto al ejercicio anterior.

La contención del gasto se ha mantenido también en 2025, donde, a pesar del incremento del consumo energético, se ha registrado una reducción del 46% respecto a 2023, con un ahorro aproximado de 230.000 euros.

El aumento del consumo en 2025 se debe principalmente a la apertura de nuevas instalaciones municipales, lo que ha implicado un mayor uso de energía. A ello se suma el encarecimiento del precio de la electricidad, motivado por factores como el aumento del coste del gas natural, la subida de los derechos de emisión de CO₂, una mayor demanda en horas punta y las tensiones geopolíticas que han afectado al suministro energético.

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Para el concejal de Edificios Municipales, Adrián Sorribes, “seguir manteniendo un ahorro importante en una época de encarecimiento de la energía es un logro que pone en valor el trabajo realizado desde el ayuntamiento”.