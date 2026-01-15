Almassora refuerza su apuesta por el reciclaje con la ampliación de la red de puntos limpios de proximidad.

La instalación de estos puntos limpios cuenta con una subvención de la Secretaría Autonómica de Medio Ambiente y Territorio para la ejecución de proyectos de construcción y mejora de instalaciones de recogida de residuos, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea–NextGenerationEU. La cuantía asciende a 125.636,72 euros.

El Ayuntamiento de Almassora está trabajando en la ubicación exacta de estos nuevos puntos limpios de proximidad para acercar este servicio a otras zonas de la localidad, como será la playa y Santa Quiteria. Los actuales ya están instalados, desde finales de 2023, en las calles Trinidad y Constitución Española, avenida José Ortiz y las plazas Santa Isabel y Pere Cornell.

Almassora fue pionera en la provincia de Castellón en la puesta en marcha de estos puntos limpios de proximidad para depositar residuos de origen doméstico de tamaño pequeño y mediano que, actualmente, no pueden ser tirados en los contenedores de recogida separada de residuos ubicados en la vía pública. Estos puntos permiten, sin tener que desplazarse al ecoparque, el depósito de residuos de pequeños electrodomésticos, pilas y baterías, menaje y utensilios de cocina, cápsulas de café, aerosoles, bombillas led, DVD o cintas de vídeo, entre otros.

Son accesibles las 24 horas del día y están equipados con cerradura electrónica, mejorando la seguridad y eficiencia en la gestión de residuos. De momento, funcionan sin tarjeta y están abiertos a todos los vecinos para su uso.