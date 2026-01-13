Burriana celebrará Sant Antoni 2026 con una amplia programación y el estreno de una nueva imagen del santo

El Ayuntamiento de Burriana ha presentado la programación oficial de Sant Antoni 2026, que se celebrará el próximo domingo 18 de enero. Los actos, organizados en colaboración con asociaciones culturales y colectivos locales, se desarrollarán tanto en el centro urbano como en el puerto, combinando tradición, participación ciudadana y actividades para todos los públicos.

Como principal novedad de esta edición, Burriana estrenará una nueva imagen de Sant Antoni, que sustituirá a la anterior debido a su estado de deterioro. La nueva talla ha sido realizada por el escultor sevillano Alberto Pérez Rojas. La imagen será bendecida tras la misa y permitirá preservar y dignificar uno de los símbolos más representativos de esta celebración.

La programación en el puerto comenzará con la celebración de la Santa Misa en la iglesia del puerto. A las 11:30 horas tendrá lugar la tradicional Matxà y la bendición de los animales, finalizando los actos con el reparto del rollo bendecido. Posteriormente, se celebrará una concentración de caballos en la explanada del antiguo camping.

En el centro de la ciudad, la jornada arrancará a las 11:00 horas en el aparcamiento de la Terraza Payà con un almuerzo popular y un concurso de recortes infantiles organizado por la Associació Cultural Taurina Jovens del Bou. A las 12:30 horas, en el mismo espacio, se celebrará la XIV edición de la tradicional “Cagà de Manso”, una cita ya consolidada dentro del programa festivo.

Por la tarde, el Grup de Danses Tradicionals l’Arenilla ofrecerá una actuación que partirá desde la plaza de la Mercè y finalizará en la plaza José Iturbi con un bureo. A las 17:30 horas dará comienzo la tradicional Matxà en la Plaça Major, seguida del encendida de la hoguera en la plaza José Iturbi, con la que se pondrá el broche final a la celebración en el casco urbano.