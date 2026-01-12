La Junta de Fiestas de Vila-real nombra a Berta Beteta como reina de fiestas para el 2026

La joven Berta Beteta Beltrán será la reina de 2026 acompañada por las damas Marta Usó Folch, Paula Vila Segura, Núria Seriols Cerisuelo, Paula Costa Boix, Natalia Amposta Andrés y Patricia Torres Héctor.

El alcalde de la ciudad, José Benlloch, anunció el pasado viernes el nombramiento oficial de Berta Beteta como reina, junto al resto de integrantes de la corte de honor, en un acto que se ha celebrado en el salón noble del Gran Casino.

La nueva corte de honor toma el relevo de la corte saliente con la reina Nadia Alba Costa y las damas Alba Barrachina Mira, Blanca Nebot Campos, Claudia Vicent Fortuño, Cristina Font Herrero, Maria Nieto Seriols y María Parra Clausell.

La concejala de Fiestas, Miriam Caravaca, ha indicado que se habían presentado 16 jóvenes, la cifra más elevada de los últimos años. La edila ha animado a las jóvenes que este año no han podido formar parte de la corte de honor a volver a presentarse para el año próximo.