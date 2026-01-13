Fundació Caixa Rural Vila-real abre la convocatoria de ayudas de Acción Social 2026

Fundació Caixa Rural Vila-real reafirma su compromiso con la sociedad de Vila-realcon la apertura del plazo de solicitud de las ayudas de Acción Social 2026. Esta convocatoria está dirigida a las entidades sin ánimo de lucro de la ciudad que desarrollen proyectos con impacto positivo en el entorno más cercano.

El objetivo es apoyar iniciativas que se lleven a cabo en el término municipal de Vila-real durante el año 2026 y que reflejen los valores fundamentales de la Fundación: solidaridad y ayuda mutua, cooperación e innovación social, trabajo en equipo, inclusión e igualdad de oportunidades. También se valorarán especialmente los proyectos relacionados con la cultura, la salud y el deporte.

El periodo de presentación de solicitudes estará abierto del 12 de enero al 12 de febrero. Cada entidad podrá formalizar su solicitud a través de la página web de la Fundación, aceptando las bases y completando el formulario disponible en

https://www.fundaciocaixarural.org/ajudes-26/.

Para resolver dudas o incidencias técnicas, las entidades interesadas podrán solicitar atención presencial con cita previa llamando al 964 53 86 57, con el objetivo de que ninguna buena idea quede sin presentar.

La resolución de las ayudas se hará pública en el mes de marzo, tras la evaluación de los proyectos por una comisión de expertos y su posterior aprobación por el Patronato de la Fundación Caixa Rural Vila-real.