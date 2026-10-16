Almassora incorpora Bizum como nueva forma de pago de tributos a través de la sede electrónica.

El Ayuntamiento de Almassora ha incorporado Bizum como nueva modalidad de pago telemático de tributos y otros ingresos de derecho público a través de la sede electrónica municipal. Esta opción amplía las alternativas disponibles para la ciudadanía y permite realizar pagos desde dispositivos móviles de forma ágil y sencilla.

La principal novedad es la incorporación de Bizum, ya que el pago con tarjeta bancaria a través de la Carpeta Ciudadana ya estaba disponible. La actualización de la pasarela de pago permite, además, automatizar el envío de la información de las operaciones al servicio municipal de Recaudación, lo que mejora la gestión administrativa y reduce la necesidad de realizar procesos manuales.

Por otra parte, el consistorio ha sustituido los terminales de punto de venta (TPV) del Servicio de Información y Atención Ciudadana (SIAC) por nuevos dispositivos conectados directamente con el programa municipal de Recaudación. De este modo, los cobros presenciales también quedan registrados de forma automatizada.

En el SIAC, el pago con tarjeta está limitado a las autoliquidaciones emitidas desde este servicio de atención ciudadana.

La prestación del servicio bancario corresponde a CaixaBank, entidad que proporciona el soporte tecnológico y la infraestructura necesarios para el funcionamiento de los distintos canales de pago.