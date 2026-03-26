La alcaldesas de Onda defiende en Bruselas medidas justas para la industria cerámica europea

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha liderado en Bruselas la defensa de la industria cerámica durante el foro internacional The Future of European Ceramics, celebrado en el Parlamento Europeo.

Durante su intervención, Ballester trasladó la situación que atraviesan las empresas del clúster cerámico de la provincia de Castellón, destacando el impacto directo que las políticas europeas tienen sobre el empleo, la inversión y el futuro industrial de territorios como Onda. “Europa no puede exigir más a quienes ya cumplen mientras permite competir a quien no lo hace”, afirmó la alcaldesa, reclamando coherencia normativa para evitar la competencia desleal de productos procedentes de países que no cumplen los estándares ambientales, laborales y sociales de la Unión Europea. Además, advirtió de la desconexión entre el debate institucional y la realidad empresarial: “Mientras hablamos aquí, nuestras fábricas están tomando decisiones muy difíciles”.

Ballester también insistió en la necesidad de una transición energética viable, que tenga en cuenta las limitaciones tecnológicas actuales del sector. En este sentido, defendió que no se obligue a abandonar el uso del gas sin alternativas competitivas. “No podemos pedir a nuestras empresas que lideren la transición ecológica sin ofrecerles herramientas reales”, subrayó.

Asimismo, la alcaldesa pidió reducir la carga burocrática y garantizar un entorno que permita a las empresas seguir innovando y generando empleo. “Las empresas no piden ayudas, piden poder trabajar: con energía competitiva, menos burocracia y reglas justas”, señaló.

La participación de Onda en este foro forma parte de la estrategia municipal para reforzar su presencia en Europa y actuar como portavoz del sector cerámico. En los últimos meses, el Ayuntamiento ha intensificado su agenda en Bruselas con reuniones con representantes de la Comisión Europea y eurodiputados.