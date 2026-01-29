Vila-real se vuelca con la Fem Xulla: tres zonas agotadas y más de 3.000 tickets vendidos

Los ediles de Participación Ciudadana y Barrios, Miriam Caravaca, y de Comercio y Hostelería, Xus Madrigal, han mantenido esta tarde una reunión de coordinación con las entidades vecinales participantes, Comissió de Penyes y Ashiovi para coordinar la segunda edición de Fem Xulla que tendrá lugar el sábado 31 de enero. Caravaca ha explicado que ya se han vendido más de 3.000 tickets y tres zonas, jardín de Jaime I, Herarbo y Botànic Calduch, han agotado todos los tickets y en el resto de ubicaciones (parque de Pilar, parque de la Panderola y plaza del barrio Melilla) la respuesta continúa siendo muy positiva por parte de la ciudadanía.

El Ayuntamiento de Vila-real ha ampliado los espacios disponibles para la segunda edición del evento gastronómico. La concejala de Participación Ciudadana ha recordado que el objetivo es “facilitar la participación del máximo número de personas posible y garantizar una organización adecuada en las seis ubicaciones disponibles”.

Fem Xulla volverá a combinar gastronomía y música en directo, con seis zonas repartidas por la ciudad donde se podrá disfrutar de hogueras y actuaciones musicales, siempre dentro de los espacios autorizados. Desde el Ayuntamiento se recuerda que para participar es necesario adquirir un ticket solidario al precio simbólico de 1 euro, cuya recaudación se destinará íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer de Vila-real.

Además, gracias a la colaboración de la Fundación Caja Rural, las personas asistentes dispondrán de vasos reutilizables, reforzando el compromiso con la sostenibilidad. Además, la cita cuenta con la implicación de empresas privadas como Grúas Tomás, que

patrocinará la actuación de The Lorian en el jardín Jaime I, a las 17:30 horas.