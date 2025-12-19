Vila-real concederá la Medalla de la Ciudad a referentes empresariales, sanitarios y sociales

El Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado por unanimidad en el pleno municipal el otorgamiento de la Medalla de la Ciudad a destacadas personas y entidades por su contribución al desarrollo económico, social y sanitario del municipio.

La Medalla de Honor se concederá a José Vicente Tomás Claramonte, fundador de la empresa Kerajet y figura clave de la industria cerámica mundial, cuya innovación en la impresión digital aplicada a la cerámica ha situado a Vila-real en el panorama internacional del sector.

Por su parte, recibirán la Medalla de la Ciudad en grado de oro el periódico Mediterráneo, el Hospital Universitario de la Plana y las empresas Vidres, Grúas Tomás y Sucesores de Santiago Manzanet, en reconocimiento a su trayectoria, compromiso con la ciudad y aportación al desarrollo económico, informativo y social de Vila-real.

El acto de entrega de las distinciones tendrá lugar el próximo domingo 18 de enero en el Auditori Municipal Músic Rafael Beltrán Moner.

En la última sesión plenaria del año también se aprobó la inclusión en el inventario municipal de la capelleta de la Mare de Déu dels Àngels, paso previo a su restauración, así como la solicitud de condecoraciones para dos agentes de la Policía Local por una intervención con un desfibrilador que salvó una vida, además de otros acuerdos relacionados con mejoras urbanas en diferentes puntos de la ciudad.