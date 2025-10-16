Un total de 10 inmuebles seleccionados para su rehabilitación con las subvenciones para edificios protegidos

La concejalía de Patrimonio del Ayuntamiento de Burriana ha resuelto la propuesta provisional de la concesión de subvenciones destinadas a la puesta en valor de los edificios protegidos en el conjunto histórico de Burriana. Esta resolución, ha propuesto provisionalmente la concesión de ayudas a beneficiarios, por un importe total que asciende a 50.000 euros.

El objetivo de esta nueva línea de ayudas es seguir fomentando la conservación del patrimonio arquitectónico local y avanzar en la configuración de un futuro Museo Modernista al aire libre, un proyecto que busca transformar el casco histórico en un espacio cultural abierto y de referencia.

Las subvenciones provisionalmente concedidas se distribuyen en las tres líneas de actuación contempladas en las bases que conllevarán 14 intervenciones en un total de 10 viviendas: en fachadas son 10 las solicitudes provisionalmente beneficiadas, tres solicitudes en iluminación y una propuesta de solicitud para interior.