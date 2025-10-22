ACCEM

La historia de resiliencia de una familia de Nicaragua afincada en Castellón gracias al acompañamiento de ACCEM

Con motivo del décimo aniversario de ACCEM, entidad sin ánimo de lucro que trabaja para mejorar las condiciones de vida y facilitar la inclusión social de las personas en situación de vulnerabilidad, conocemos en Más de Uno la historia de Octavio y su familia que huyó de su país por la represión, y han rehecho su vida en la provincia de Castellón con la ayuda del equipo humano de ACCEM. Lucía Gabado, nos cuenta la celebración que tienen prevista para jueves, de los 10 años compartidos con 2.000 personas.

Alicia Llop

Castellón |

