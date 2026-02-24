El ciclo de Conferencias Blancas de la UNED acoge este miércoles a la escritora Rosario Raro

La literatura y la reflexión sobre la realidad contemporánea se dan la mano en una nueva sesión de Conferencias Blancas, que contará con la presencia de Rosario Raro, reciente Premio Azorín de Novela 2025. La escritora y doctora en Filología Hispánica ofrecerá un encuentro abierto al público el miércoles 25 de febrero de 2026, a las 19.00 horas, en el salón de actos de la UNED en Vila-real.

Bajo el sugerente lema 'Los mejores argumentos siempre nos los proporciona la realidad', Rosario Raro compartirá con el público su mirada literaria, su proceso creativo y las claves de una obra reconocida por su profundidad, sensibilidad y compromiso con lo real. La conferencia se enmarca en el ciclo Conferencias Blancas, un espacio de diálogo que acerca a grandes voces de la cultura y el pensamiento a la ciudadanía.

El acto promete convertirse en una conversación cercana e inspiradora sobre literatura, experiencia y ficción, en un momento especialmente relevante para la autora tras la obtención de uno de los galardones más prestigiosos de la narrativa en español.

La actividad está organizada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) en Vila-real, con la colaboración del Ayuntamiento de Vila-real, y la entrada es libre hasta completar aforo.