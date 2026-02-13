El Cecopal de Almassora endurece las medidas preventivas para evitar al máximo los desplazamientos por motivos de seguridad

El Ayuntamiento de Almassora ha activado el Centro de Coordinación Operativa Municipal (Cecopal), presidido por la alcaldesa, María Tormo, ante la alerta roja decretada por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por fuertes rachas de viento que podrían alcanzar los 130 kilómetros por hora este próximo sábado, 14 de febrero. Por tanto, se han endurecido las medidas acordadas ayer en el seno de esta órgano municipal para evitar al máximo posible el desplazamiento de la ciudadanía por motivos de seguridad.

En este sentido, se ha activado el Plan Municipal de Emergencias, con las medidas preventivas y las restricciones que en este documento se recogen en caso de alerta roja. Las medidas son las siguientes Cerrar todos los parques y zonas de arbolado, cerrar todas las instalaciones municipales, cerrar el cementerio, cerrar el Mercado Municipal, cerrar el ecoparque, aplazar la Feria del Libro y el concierto de María Marín en la Casa de la Cultura.

En Almassora, mañana no habrá servicio de recogida de residuos, se anula además el riego de los árboles situados en la vía pública para reducir el riesgo de caída ante fuertes rachas de viento.

Por su parte la Policía Local reforzará el dispositivo de vigilancia, se activará el Servicio Municipal de Mantenimiento y Logística (SMML).

Desde el Ayuntamiento se recuerda que, ante cualquier emergencia, se debe llamar al 112 y mantenerse informado a través de los canales oficiales municipales.

Entre las recomendaciones a la población; evitar paseos por zonas arboladas o próximas a cornisas, andamios o vallas publicitarias. Retirar de balcones y terrazas macetas u objetos que puedan caer a la vía pública. -Asegurar puertas, ventanas y toldos. Limitar los desplazamientos y, en caso de conducir, extremar la precaución, especialmente en adelantamientos y al cruzarse con vehículos pesados. No realizar actividades deportivas o de ocio al aire libre mientras se mantenga la alerta.

Desde el Ayuntamiento se recuerda a los vecinos que si necesitan un informe justificativo de algún episodio meteorológico pueden hacer directamente la petición al consistorio y, en unos días, estará disponible para su descarga en esta misma web.