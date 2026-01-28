Burriana cuantifica en cerca de 600.000 euros los graves daños causados por el temporal Harry en su costa.

El Ayuntamiento de Burriana ha elaborado una memoria valorada de los daños ocasionados por el fuerte oleaje y los efectos de la borrasca Harry, que han afectado de forma severa a todo el litoral del municipio. El informe, redactado por los servicios técnicos municipales, cifra en 593.258,37 euros el coste necesario para reparar los desperfectos detectados en playas, infraestructuras públicas, viales y sistemas de drenaje.

El temporal ha impactado con especial intensidad en el tramo comprendido entre el Camí Masquemado y el Camí d’Etxebarria, donde la fuerza del mar ha provocado daños valorados en 186.870,22 euros. A ello se suma la situación de la zona de la Serratella, donde la reposición de la playa y la reparación de infraestructuras ascienden a 163.788,63 euros, reflejando un acusado retroceso de la línea de costa y una degradación del entorno que requiere una actuación urgente.

Más allá de la pérdida de áridos, la borrasca ha causado importantes destrozos en infraestructuras urbanas y viales. Destaca la afección en el Camí Serratella, especialmente en el tramo frente a la depuradora, con daños en pavimentos, mobiliario urbano y zonas ajardinadas por un importe de 46.508,77 euros. Asimismo, la calle Les Terrasses presenta roturas en el vial que obligarán a invertir 15.303,26 euros para restablecer la seguridad de la circulación.

El informe técnico subraya también la gravedad de la situación del sistema de drenaje agrícola. El arrastre de grandes cantidades de arena y material ha sepultado las salidas de diversas acequias de riego, impidiendo la evacuación natural del agua y poniendo en riesgo las parcelas agrícolas colindantes. A ello se añade la obstrucción total de la desembocadura del río Anna, con un coste estimado de 12.095,16 euros, así como la necesidad de realizar limpiezas profundas de escombros y cañas en las zonas del Grao, la Malvarrosa y el Arenal, valoradas en 43.542,58 euros.

Desde el equipo de gobierno municipal se ha insistido en que estos daños no son un episodio aislado, sino la consecuencia directa de la vulnerabilidad de una costa sin las debidas protecciones. Por este motivo, el Ayuntamiento ha remitido el informe a las administraciones competentes, reclamando que se asuman responsabilidades y se ejecuten las obras de defensa pendientes por parte del Gobierno de España, con el objetivo de evitar que cada nuevo temporal suponga un grave impacto económico y material para Burriana.