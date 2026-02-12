ONDA

La nueva Escuela Infantil Sambori de Onda abrirá en 2027 con nueve aulas para niños de 0 a 3 años

El alumnado de la Escuela Infantil Sambori sigue su actividad con normalidad en las aulas provisionales habilitadas en la plaza 8 de Marzo, que cumplen con todas las condiciones de seguridad, higiene y accesibilidad.

La nueva Escuela Infantil Sambori sustituirá por completo al antiguo edificio, construido en 1982, que presentaba importantes deficiencias estructurales y de adaptación normativa. El nuevo centro se está levantando en la misma parcela de la calle Maestro Giner y se desarrollará en una sola planta, con una distribución en forma de “L” que permitirá que todas las aulas estén directamente conectadas con los patios exteriores.

El proyecto contempla nueve aulas para niños de 0 a 3 años, comedor, espacios polivalentes, áreas administrativas, patios seguros y zonas ajardinadas, así como accesibilidad total y criterios de eficiencia energética, creando un entorno moderno y funcional pensado para el aprendizaje temprano y el bienestar del alumnado. La actuación cuenta con una inversión de más de 2,7 millones de euros financiados por la Generalitat Valenciana a través del Pla Edificant.

Mientras continúan los trabajos, el alumnado de la Escuela Infantil Sambori sigue su actividad con normalidad en las aulas provisionales habilitadas en la plaza 8 de Marzo, que cumplen con todas las condiciones de seguridad, higiene y accesibilidad.

