Burriana adjudica la concesión para la explotación del quiosco municipal del Camí d’Onda

El Ayuntamiento de Burriana ha adjudicado la contratación en régimen de concesión administrativa del servicio de explotación y mantenimiento del quiosco de propiedad municipal situado en la plaza Camí d’Onda a la empresa BRENCH, S.L. Durante los próximos días, la concejal de Contratas, Suni Fandos, se trasladará al quiosco para realizar la entrega de llaves y acelerar la puesta en marcha de la nueva cafetería por un periodo de cuatro años desde la formalización del contrato.

La adjudicación contempla un canon anual de 3.600 euros a favor del Ayuntamiento, así como un plan de inversión inicial por parte de la empresa concesionaria que asciende a 42.329 euros. En concreto, se destinarán 11.649 euros a elementos decorativos y 30.680 euros a maquinaria, cubertería, vajilla y demás equipamiento necesario para la puesta en marcha del servicio.

Este paso culmina el proceso de licitación iniciado por el consistorio tras la finalización de las obras de mejora ejecutadas en la instalación municipal, que permaneció cerrada durante más de dos años. Entre las actuaciones realizadas destacan la renovación completa del mostrador, la mejora de la carpintería metálica, la impermeabilización de la cubierta, la reparación de muros y techos del sótano y la aplicación de barniz en elementos de madera. Asimismo, se instalaron nuevos aseos modernos y accesibles que sustituyen a los antiguos baños portátiles.

La concesión incluye el quiosco, un módulo prefabricado de aseos y la terraza anexa. La nueva concesionaria ofrecerá servicio obligatorio de cafetería, con un horario de apertura que cubrirá franjas de mañana y tarde. El proyecto apuesta por una estética cuidada en la terraza, que contará con un máximo de 22 mesas, priorizando un estilo que armonice con el entorno modernista y del propio inmueble.