Ballester propone en Bruselas una hoja de ruta realista para descarbonizar el sector cerámico y proteger su competitividad

La alcaldesa de Onda, Carmina Ballester, ha presentado en Bruselas ante la Comisión Europea una propuesta de Ceramic Transition Pathway, una hoja de ruta específica para la descarbonización del sector cerámico basada en un calendario progresivo y tecnológicamente viable. Ballester ha defendido que la industria, altamente dependiente del gas, aún no dispone de alternativas maduras y que los costes derivados de la reforma del EU ETS ponen en riesgo inversiones, empleo y competitividad.

La iniciativa surge tras reunirse con ASCER, que advierte de la dificultad de alcanzar una reducción del 90% de emisiones en 2040 y de afrontar la desaparición de las asignaciones gratuitas de CO₂ en 2030. En Bruselas, Ballester ha pedido revisar el calendario de reducción de dichas asignaciones, incluir al sector en las compensaciones por costes indirectos, mejorar la retribución de la cogeneración, simplificar cargas administrativas para pymes y priorizar la financiación europea para tecnologías sostenibles en sectores gasintensivos.

La alcaldesa ha subrayado la importancia económica del sector cerámico, que genera 4.864 millones de euros anuales y sostiene gran parte de la economía de Castellón, y ha reclamado una transición justa que compatibilice sostenibilidad, competitividad y empleo. El viaje ha sido organizado junto a la EUROFUE-UJI de la Universitat Jaume I.