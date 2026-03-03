El Ayuntamiento de Onda impulsa el segundo cuatrimestre de +Salud con más de 20 cursos para mayores de 16 años

El Ayuntamiento de Onda ha iniciado el segundo cuatrimestre de la Programación Municipal de Actividades Formativas +Salud, una propuesta que incluye más de una veintena de cursos y talleres dirigidos a personas mayores de 16 años. La iniciativa combina formación cultural, creatividad y salud, consolidándose como un espacio de aprendizaje y encuentro para la ciudadanía.

Entre los cursos que repiten tras el éxito del primer cuatrimestre figuran Cerámica en torno, Crochet o Reciclaje Artístico, propuestas que combinan aprendizaje práctico y desarrollo personal. Esta continuidad permite consolidar grupos y responder a la demanda detectada en ediciones anteriores, reforzando las disciplinas que han despertado mayor interés.

La oferta se completa con actividades orientadas al bienestar físico y emocional, como yoga, taichí, ballfit o mindfulness, junto a cursos de pintura, dibujo, costura y técnicas cerámicas. El planteamiento integra la adquisición de conocimientos con la promoción de hábitos saludables, el estímulo de la creatividad y el fortalecimiento de los vínculos sociales.

Uno de los pilares del programa +Salud es su accesibilidad. Las tarifas se mantienen en 0,90 euros por hora para personas empadronadas en Onda y 2,00 euros por hora para no empadronadas. Además, se contemplan bonificaciones para mayores de 65 años, personas con discapacidad igual o superior al 33% y personas desempleadas durante al menos seis meses.