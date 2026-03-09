El Ayuntamiento de Nules se adhiere a la red de municipios afectados por la ocupación ilegal

El Ayuntamiento de Nules ha aprobado por unanimidad en el último pleno municipal su adhesión a la Red de Municipios Afectados por la Ocupación (MAO), impulsada por la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). La decisión responde a la preocupación existente entre la ciudadanía por la problemática de la ocupación ilegal de viviendas.

Esta red se plantea como un espacio de debate y coordinación entre ayuntamientos para abordar esta situación y compartir soluciones. Según ha explicado el alcalde, David García, el objetivo es facilitar asesoramiento y herramientas a los municipios para coordinar a departamentos como Servicios Sociales, Policía Local o Vivienda, además de ofrecer mayor seguridad a los propietarios.

La Red MAO está formada por municipios que voluntariamente deciden adherirse y que se ven afectados por la ocupación ilegal. Junto a la solicitud de adhesión, el pleno también ha aprobado nombrar al alcalde como representante del consistorio en esta iniciativa.

Desde el consistorio se señala que la ocupación ilegal genera alarma social, problemas de convivencia en los edificios afectados y puede frenar la oferta de viviendas en alquiler. Por ello, la FVMP ha impulsado esta red con el objetivo de apoyar a los ayuntamientos y buscar soluciones conjuntas a esta problemática.