Almassora epicentro de la innovación con SIMA EVENT, feria referente en maquinaria industrial para el sector cerámico

La cita reúne en Almassora durante esta semana a las empresas más punteras del ámbito tecnológico aplicado a la fabricación avanzada de azulejos y superficies.

En esta edición participan firmas de referencia como Chumillas Technology, Errece, Dialev Technology, Kerajet, Maincer, Tass, Keeltek, Innova y Xieta, que presentan sus últimos desarrollos en automatización, digitalización, eficiencia energética, impresión digital, sistemas de corte y soluciones inteligentes para optimizar los procesos productivos.

A la inauguración de SIMA ha acudido el director general de Industria, Julio Delgado quien ha asegurado que el Consell del president Juanfran Pérez Llorca, va a estar al lado de las empresas del sector y de los trabajadores “en un momento clave para la competitividad industrial”. Así, Delgado ha recordado que el Gobierno valenciano cuenta con líneas de apoyo específicas como el programa INPYME, orientado a impulsar la modernización, la eficiencia energética y la internacionalización de las pymes industriales, muchas de ellas vinculadas al clúster cerámico castellonense.

Una de las grandes novedades de esta edición será Lola, la innovadora azafata de feria basada en inteligencia artificial, que ofrece información personalizada sobre expositores y productos presentados, ubicación de stands y espacios de la feria, agenda de actividades y demostraciones e información general del evento. Es capaz de realizar llamadas para localizar a la persona requerida dentro del recinto y comunicarse en múltiples idiomas, facilitando la experiencia tanto a visitantes nacionales como internacionales.

SIMA EVENT 2026 reunirá estos días, en Almassora, a profesionales, fabricantes, ingenieros, arquitectos, distribuidores y representantes internacionales interesados en conocer de primera mano las soluciones más innovadoras desarrolladas por la industria española.