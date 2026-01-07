Zenia Boulevard arranca el año con Música, Cultura Urbana y un potente inicio de Rebajas

El K-POP llega a Zenia Boulevard el 17 de enero junto a conciertos, espectáculos infantiles y propuestas para todos los públicos.

Zenia Boulevard, gestionado por Nhood y propiedad de Ceetrus y CBRE Investment Management, Zenia Boulevard comienza el mes de enero con una programación especial que combina música en directo, actividades familiares, grandes eventos culturales y un destacado arranque de la temporada de rebajas, reforzando su papel como punto de encuentro social y de ocio en la Costa Blanca.

Tras la Navidad, Zenia Boulevard dará la bienvenida a las rebajas con una acción comercial especial los días 10 y 11 de enero. Durante ese fin de semana, por cada 100 euros en compras, los clientes podrán obtener una tarjeta regalo de 50 euros, hasta agotar existencias.

El inicio de las rebajas se vivirá además en un ambiente festivo, con animación itinerante, batucadas y charangas el sábado 10, mientras que el domingo 11 estará dedicado a las familias con el espectáculo infantil “Clin Clon, Música Maestro”, una propuesta lúdica y educativa que acerca el mundo de la música a los más pequeños de forma divertida y participativa.

KPOP Fever, tributo al fenómeno musical coreano

La programación cultural continuará el sábado 17 de enero con KPOP Fever, un tributo al fenómeno musical coreano que triunfa a nivel mundial. Coreografías, energía y color tomarán la Plaza Mayor en un espectáculo gratuito que conecta con las nuevas generaciones y refuerza la apuesta del centro por las tendencias culturales actuales.

El sábado 24 de enero regresará, por petición popular, el musical infantil “La Familia Divertida”, un espectáculo cargado de humor, canciones y valores positivos que invita a reflexionar sobre el cuidado del medio ambiente, el respeto por los animales y la importancia de compartir tiempo en familia.

El mes se cerrará el sábado 31 de enero con el Día del Arte y del Diseño, una jornada dedicada al talento emergente local. Pintura en vivo, moda, escultura, retratos, danza y performances convertirán Zenia Boulevard en un gran escaparate creativo, reafirmando su compromiso con la cultura, la creatividad y el apoyo a los artistas de la zona.

Con esta programación, Zenia Boulevard consolida su apuesta por ofrecer experiencias gratuitas, diversas y de calidad, convirtiendo cada visita en una oportunidad para disfrutar, compartir y vivir el centro comercial como un auténtico espacio de encuentro para toda la comunidad.

Zenia Boulevard

Zenia Boulevard, inaugurado en 2012, es el centro comercial más grande de la provincia de Alicante, registrando una afluencia de más de 15 millones de visitantes en 2024.

El centro comercial, ubicado en Orihuela Costa, ofrece una experiencia completa para quienes buscan combinar compras, ocio y gastronomía en un solo espacio. Con más de 160 tiendas de primeras marcas como Zara, Cortefiel, Massimo Dutti, Mango, Primark, Lefties, Media Markt, Decathlon y muchas más, es el destino perfecto para las compras. Además, cuenta con amplias terrazas y una variada oferta de restauración, lo que convierte cada visita en una oportunidad para disfrutar de un día completo en familia o con amigos. Pasear entre sus calles decoradas, hacer las compras y terminar con una comida en sus restaurantes es parte de la experiencia que lo distingue.

En 2024 se finalizó la reforma de sus instalaciones para mejorar las fachadas, el pavimento, las áreas de descanso, las zonas verdes y las zonas de restauración, así como las áreas de ocio infantil, y en la que se invertieron 18 millones de euros.

Acerca de Nhood

Nhood es una empresa especializada en soluciones y servicios inmobiliarios. Nuestro equipo de expertos diseña e implementa propuestas innovadoras para potenciar el valor del parque inmobiliario de nuestros clientes. Como regeneradores urbanos, creamos “lugares mejorados”: espacios singulares, agradables y atractivos, donde el comercio y la diversidad de usos son el eje central para generar valor para todos.

Fundada en 2021, Nhood está presente en Europa y África Occidental. Actualmente desarrollamos más de 30 proyectos de regeneración urbana y gestionamos más de 900 activos para nuestros clientes. Contamos con un equipo de más de 1.000 profesionales que cubren toda la cadena de valor inmobiliaria: gestión de activos, operación de centros comerciales, urbanismo y promoción.

Nuestra metodología, denominada “visión de sitio”, combina proximidad, análisis prospectivo y creatividad para proyectar cada espacio hacia el futuro y responder a los nuevos retos de los territorios.

Nhood pertenece a la Asociación Familiar Mulliez, lo que nos aporta la solidez de nuestro ADN comercial y un fuerte arraigo local. De hecho, nuestro nombre nace de la contracción del término inglés “neighborhood” (barrio, vecindario), reflejando nuestra ambición y compromiso con las comunidades.