La Torre del Moro y la fachada del Teatro Municipal de Torrevieja lucirán de azul la noche del jueves y el viernes próximo para conmemorar este día

Una de las actividades más llamativas será la participación en la campaña internacional “Light It Up Blue”, que en España pretende iluminar de azul hasta 400 edificios y espacios emblemáticos como el Congreso de los Diputados, distintas catedrales, la Alhambra de Granada, etc. En Torrevieja, Concha Sala ha anunciado que lucirán de azul la noche del jueves y el viernes próximo, la Torre del Moro y la fachada del Teatro Municipal.

María José Sánchez enumeró las distintas acciones que se van a llevar a cabo en apoyo a las personas con TEA, que afecta a uno de cada 150 niños y que en el centro de APANEE se llegan a contabilizar hasta una treintena. La rotonda de la Avenida de Rosa Mazón Valero, lucirá una serie de símbolos en homenaje al autismo como un lazo azul que evoca al mar o dos corazones con un puzle que reflejan la complejidad y el enigma de este trastorno, así como la implicación de la familia de cada caso.

Otra iniciativa será la campaña de divulgación y concienciación que se trasladará a la vía pública desde los autobuses del transporte urbano, lanzando mensajes que promuevan la transformación social y la construcción de una sociedad inclusiva.

También se va a llevar a cabo una batería de actividades de formación en atención a la diversidad funcional desde el sector del transporte, en la que los conductores del Grupo

Avanza recibirán unos talleres destinados a mejorar su atención a las personas de estos colectivos. Se pondrá en marcha un proyecto de comunicación para la comprensión y orientación en los espacios internos del transporte, fomentando una comunicación alternativa a través de la accesibilidad universal y los últimos avances en materia espacial y cognitiva.

Por último, el gerente de Avanza, José Pedro García, quiso anunciar la formalización de un convenio de colaboración con APANEE para mejorar el trato ante todos los colectivos de discapacidad en la que se implicarán los 150 conductores de la compañía y que se extenderá a todo el personal auxiliar del grupo Avanza.