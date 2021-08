EXPERTOS CONSIDERAN QUE LOS BULOS NEGACIONISTAS Y ANTIVACUNAS NO DEBEN QUEDARSE SIN RÉPLICA

Ricardo Mariscal,” la agresividad de los negacionistas ha aumentado desde la pandemia”

Para Ricardo Mariscal, responsable de relaciones institucionales de #SaludsinBulos y uno de los autores del libro, que recibirá el nombre de Negacionistas contra la salud, “hay muchas falsas creencias sobre los negacionistas que debemos descartar. No son tan pocos, no están desorganizados e ignorarles no funciona porque así creen que les tenemos miedo. Su influencia es creciente entre personas que dudan sobre la eficacia de las vacunas o que recelan de las decisiones tomadas por los gobernantes en materia sanitaria. Y estos grupos también son un imán para sujetos inadaptados y descontentos, que canalizan su rabia y frustración oponiéndose a todo lo que ellos consideran como poderes establecidos”.