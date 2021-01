Nuevo plazo para la presentación de solicitudes para las subvenciones destinadas a minimizar el impacto económico del COVID-19

Se inicia el nuevo plazo para la presentación de solicitudes para las ayudas a autónomos, pymes y micropymes por el COVID-19

Según publica el Boletín Oficial de la Provincia de Alicante de hoy miércoles 13 de enero de 2021 se abre un nuevo plazo de 10 días naturales desde ésta publicación, por lo que los interesados podrán formalizar sus solicitudes hasta el próximo 23 de enero.

Esta nueva opción posibilita a todas aquellas personas o empresas que se les denegara por no cumplir con alguna de las premisas exigidas, las que mantuvieran algún tipo de deuda con la administración, se presentaran fuera de plazo o no se presentaran anteriormente a acceder a estas ayudas. Según ha explicado el concejal Víctor Bernabéu "nos hemos encontrado que muchas de las solicitudes, un total de 113 por un importe superior a 166.000€, se quedaban fuera por pequeños inconvenientes a la hora de cumplir con las condiciones, como pequeñas deudas en tasas, etc. De modo que estas personas pueden regularizar dicha situación y acceder a estas ayudas”.