onda gastronómica

Hoy con Tony Pérez el 'Cocido Reposado' de la Cofradía Gastronómica, que cuelga el cartel de 'completo' en Torrevieja

🎙️ Cada jueves, en 'Más de uno' Vega Baja, puedes escuchar la sección 'Onda Gastronómica', con el crítico gastronómico y sumiller Tony Pérez Marcos y su análisis de todo lo relacionado con el sector de la restauración en nuestra comarca

🍲Hoy nos acompaña con los detalles del evento del 'Cocido Reposado' Pepe Ríos de Cárnicas Ríos, anfitrión del encuentro

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Pepe Ríos en uno de los capítulos de la Cofradía Gastronómica del Cocido con Pelotas

La Cofradía Gastronómica del Cocido con Pelotas de Torrevieja celebrará este sábado 24 de octubre una nueva edición de su tradicional encuentro gastronómico, en esta ocasión la primera edición de 'El Cocido Reposado' 2026, en las instalaciones de Cárnicas Ríos. La cita, que reunirá a los aficionados a uno de los platos más emblemáticos de la gastronomía local, ha vuelto a despertar una gran expectación, hasta el punto de que las 150 plazas disponibles ya se han cubierto por completo varios días antes de su celebración.

El evento, que comenzará a las 13:00 horas y continuará con música en directo y baile desde las 16:30 horas, se ha consolidado como una de las actividades más destacadas de la cofradía. La elevada demanda registrada confirma el interés que sigue despertando esta propuesta gastronómica, que combina tradición, convivencia y la promoción de uno de los platos más representativos de la cocina torrevejense.

Nuestro crítico gastronómico y sumiller de confianza, Tony Pérez, también comenta hoy la velada gastronómica de Benejúzar Experience que se celebra este viernes y la importancia creciente de la oferta gastronómica en todo tipo de eventos culturales y musicales como es el caso de RECine Event en Los Montesinos este sábado. También introduce nuestro experto un tema de actualidad: la repercusión en cuanto a la calificación de restaurantes de 'influencers' y reseñas en el ámbito digital, no siempre desde una perspectiva profesional.

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