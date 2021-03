El Ayuntamiento limpia el cauce del río Segura en el tramo de Orihuela

Estos trabajos se hacen en colaboración con la CHS y los juzgados de Aguas de Orihuela y Callosa

Porque en este punto coinciden las acequias de Callosa, Almoradí, de la Escorrata y el bypass del río, pese a que las redes de flotantes aguas arriba paralizan y palian mucho que lleguen residuos en la zona de casco urbano, en la época de lluvias llegan arribazones, sobre todo de cañas, porque los plásticos se están reduciendo”. Eso no quiere decir, ha indicado, que “no siga contaminándose el Segura, pero se nota la importancia de esa red de flotantes”. El edil de Medio Ambiente ha aprovechado la ocasión para pedir a la ciudadanía que sean sensibles con el cuidado del río y no realicen acciones que lo contaminan. No obstante, ha afirmado que la Concejalía seguirá actuando, junto a la CHS, para que el Segura cada vez esté más limpio.

Onda Cero Vega Baja