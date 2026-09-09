COLINAS GOLF

El Campeonato de España de Golf FEDDI reunirá a 62 deportistas en Las Colinas Golf & Country Club durante este fin de semana

👉 La competición se celebrará este sábado 12 y domingo 13 de septiembre en este espacio natural ubicado en Orihuela Costa, y convertirá por primera vez a la provincia de Alicante en sede del campeonato nacional de golf para personas con discapacidad intelectual.

🎤En el programa 'Más de uno' Vega Baja, el director de Operaciones de Las Colinas Golf & Country Club, Javier Rodríguez, destaca la importancia y el privilegio de organizar junto a FEDDI un evento de primer nivel en el ámbito del deporte inclusivo, en este caso vinculado al mundo del golf.

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

Javier Rodríguez, director de Operaciones de Las Colinas Golf & Country Club
Javier Rodríguez, director de Operaciones de Las Colinas Golf & Country Club | Las Colinas Golf & Country Club
Presentación del campeonato nacional de golf para personas con discapacidad intelectual
Presentación del campeonato nacional de golf para personas con discapacidad intelectual | Las Colinas Golf & Country Club
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