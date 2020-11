Vicente Vázquez director de la ONCE en Orihuela anima a todos a contribuir para conseguir el objetivo

LA ONCE ARRANCA CON UNA RECOGIDA SOLIDARIA DE ALIMENTOS PARA RECOGER 111.111 KILOS

El Grupo Social ONCE se ha propuesto un nuevo reto: reunir 111.111 kilos de alimentos que, en colaboración con los Bancos de Alimentos de todas las provincias españolas, tratarán de paliar los efectos de la pandemia sobre muchas familias en situación de dificultad.

Los trabajadores y trabajadoras de todas las áreas de ONCE, Fundación ONCE e Ilunion, conjuntamente con los afiliados y con toda la gran familia de la Organización, están llamados a participar en esta enorme iniciativa para recoger esta cantidad de alimentos no perecederos, que impedirán que muchas familias sufran la falta de alimento en los próximos meses, ante los graves desequilibrios sociales generados por la pandemia.