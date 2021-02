NO VAMOS A PARAR POR LA PANDEMIA EN AYUDAR A LOS ENFERMOS

Irene Celdrán, presidenta de la AECC, es importante seguir colaborando en esta lucha

La presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer de Orihuela, Irene Celdrán, nos ha contado que pese a la Pandemia, no se debe parar en el trabajo, tanto en ayudar a los enfermos, ahora los psicólogos tratan a los pacientes via telemática, como en conseguir recursos para la investigación, para que nada se pare o se frene por el Covid-19. Aún reconociendo que la pandemia es un tema muy grave, especialmente para los enfermos de cáncer, hay que continuar luchando porque el cáncer no se detiene.