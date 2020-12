Hablamos con Ana Gómez-Pardo coordinadora de la campaña en Orihuela

El Hogar Nazaret no es simplemente un lugar donde crecer, sino un pilar imprescindible para el entorno emocional de los niños, donde se forjará su personalidad, equilibrio interior y dominio de la voluntad. Los niños no son el futuro, sino el presente lleno de futuro. No buscamos que sean felices en un futuro, sino ahora. Hoy.

Cuando entra un niño nuevo, se sorprende de la atmósfera de acogida, generosidad, buen humor y actitud de servicio. Desde el primer día, es un hermano más que debe afrontar retos y asumir responsabilidades que varían en función de su edad. Se tienen muy cuenta tanto la opinión como los deseos y aspiraciones de cada niño. Se les pide, sin miedo, que tomen decisiones y asuman las consecuencias, sabiendo que se saca más provecho de los errores que de los aciertos. Se les enseña que el éxito y la felicidad de cada uno de sus compañeros constituye la felicidad de todos.

También puedes realizar tu donación a este número de cuenta: IBAN ES32 2100 5450 6102 0009 4211