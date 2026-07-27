Los valencianos Quique Llopis y Fátima Diame miran al Europeo como campeones de España

Quique Llopis se siente cada vez más cómodo en el trono de los vallistas cortos. El atleta de Bellreguard, de 25 años, encadena su cuarto título consecutivo, su confirmación como líder de los 110 metros vallas, un hito que no se producía desde que Orlando Ortega (2016-2019), el subcampeón olímpico que este fin de semana, en Málaga, durante los Campeonatos de España, recibió un homenaje por su trayectoria.

El valenciano, todo un subcampeón del mundo ‘indoor’, dominó una final lenta -se impuso con una marca de 13.43- ante Asier Martínez (13.66) y Hugo Chapado (13.69). Llopis llegó a Málaga después de superar unos problemas en los isquiotibiales que le han limitado mucho en los entrenamientos, sobre todo en las sesiones de calidad, con lo que el título es lo más importante de este fin de semana. Ahora tiene 15 días para afinar su puesta a punto con vistas al Europeo de Birmingham (del 10 al 16 de agosto). El valenciano, como es habitual, mantuvo la sangre fría a pesar del contratiempo. “No me pongo nervioso ni me agobio. Cuando no puedes hacer otra cosa, no vale la pena agobiarse. Ahora tengo tiempo de sobra para llegar competitivo al Europeo”, explicó.

Fátima Diame, campeona de España en salto de longitud

Fátima Diame se fue de Málaga, del Campeonato de España, con una de oro (6,70). La tercera de su historial. La valenciana dominó una final de longitud en la que se esperaba algo más en su enfrentamiento con Carmen Rosales (plata), Tessy Ebosele (bronce) e Irati Mitxelena (quinta). Estuvo disputado, pero faltaron centímetros.

Fátima Diame en el Campeonato de España | FACV

Diame venció con dos de ventaja sobre Rosales y ocho sobre Ebosele, dos de sus compañeras de entrenamiento en el poblado grupo de entrenamiento del mítico Iván Pedroso en Guadalajara. Ahora le toca afinar su puesto a punto, siempre con la sensación de un gran salto que le lleve a los 6,90 o incluso cerca de los siete metros, y que eso le permite presentarse en el Campeonato de Europa de Birmingham con opciones de luchar por las medallas con las mejores saltadoras del continente: la italiana Larissa Iapichino, la alemana Malaika Mihambo o la portuguesa Ayate de Sousa.

Esta temporada ha cambiado la carrera. Pedro vio que Diame estaba muy fuerte y muy rápida. Tenía que hacer alguna corrección para aprovechar todas estas fortalezas. “Así que ahora tengo ganas de ajustar todos esos cambios e ir a Birmingham a tope porque nunca en mi vida he estado en mejor estado de forma que ahora”, explicó la valenciana.