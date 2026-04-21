El Valencia viaja a Mallorca con un sólo central y la intención de no caer en el pozo

Mallorca y Valencia abrirán este martes la jornada 33 de LaLiga EA Sports con un duelo de dos equipos inmersos en la lucha por la permanencia y que, de ganar, darían un importante paso adelante para alejarse de la zona de descenso.

Parecía que el equipo de Carlos Corberán se había despegado de la zona de peligro después de un buen inicio de la segunda vuelta, pero sus tres derrotas en los últimos cuatro partidos le han acercado de nuevo a la zona roja, de la que tan solo le separan tres puntos pese a ser décimo cuarto.

Los centrales Eray Cömert y Unai Núñez se unen a las ya conocidas bajas de larga duración de Julen Agirrezabala, Mouctar Diakhaby, José Copete y Dimitri Foulquier, por lo que el centrocampista Pepelu será quien acompañe al único central sano, César Tárrega, en el centro de la defensa.

Pepelu ya actuó en esa demarcación el año pasado en Copa y esta temporada lo hizo en Getafe cuando Tárrega se lesionó, y también en los últimos minutos del último partido en el Martínez Valero. Mientras, el máximo goleador Hugo Duro, que arrastraba molestias y solo se entrenó con el grupo en el último entrenamiento, sí entrará en la convocatoria.

Objetivo permanencia

Con los puntos que tenemos, el primero que no está satisfecho soy yo

El técnico del Valencia, Carlos Corberán, aseguró antes de visitar este martes al Mallorca que cree en su plantilla y, a su vez, cree que podrían haber sumado más puntos que los 35 que llevan hasta la fecha, al ser preguntado por si siente la confianza de los jugadores en un momento complicado como el que atraviesa el equipo.

“Con los puntos que tenemos, el primero que no está satisfecho soy yo. Independientemente del presupuesto, creo en mi plantilla y creo que podríamos haber hecho más puntos”, apuntó este lunes en la previa del partido.

A la pregunta de si detecta dudas sobre su figura dentro del vestuario, el técnico de Cheste dijo que él no puede a esa cuestión él no puede responder: “Yo puedo responder que tengo fe en la plantilla actual porque tiene herramientas, armas, mentalidad y ganas para poder sobreponerse a este momento de dificultad”.

“Detecto un equipo entregadísimo a la causa, capaz de hacer autocrítica, que nunca se queda en la excusa y cuando las cosas no salen bien nos quedamos tocados y trabajamos para cambiarlas. Siento al equipo exactamente igual que en la primera semana”, agregó.

Por ello, Corberán afirmó que el equipo está preparado y con ganas del partido de este martes. “Estamos preparados y con ganas, es un partido que habríamos jugado antes porque veo al equipo con energía, ganas y responsabilidad. Tenemos ganas de resarcirnos de los últimos dos resultados”, aseguró.

“Mi cabeza no está centrada en lo que ha fallado, ni en presupuestos ni un concepto tan ambiguo como el 'fair play'. Somos conscientes de que necesitamos más puntos y estamos centrados en mejorar los registros ofensivos, defensivos y dar pasos en aspectos competitivos”, agregó.

En ese sentido, el técnico valencianista aseguró que ve al equipo “preparado por completo” para el partido: “Veo al equipo muy capacitado para sumar puntos, afrontar momentos de dificultad propia de dinámicas, puntos y circunstancias que aparecen durante las semanas”.

Además, afirmó que son "muy conscientes" de que luchan "por la permanencia" y dio que los puntos que tienen les hacen estar "centrados en esa realidad”.