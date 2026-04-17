El Iron Man 70.3 llega a Valencia y así afectará al tráfico y el estacionamiento el fin de semana

El próximo domingo 19 se disputará la tercera edición del Ironman 70.3 Valencia, con la participación de cerca de 3.000 triatletas que han agotado las inscripciones y de los que el 68,5% proceden del extranjero. Además de las 440 mujeres presentes, destaca que la prueba se ha convertido en una cita idónea para debutantes, ya que el 89% debutan en la distancia.

La playa urbana de la Malvarrosa acogerá el segmento de natación sobre una distancia de 1,9 kilómetros. Los triatletas abandonarán el agua para coger sus bicicletas en pleno paseo marítimo de la ciudad y abandonar la capital para dirigirse hacia la Sierra Calderona para regresar a la Ciudad de las Artes y las Ciencias tras completar los 90 kilómetros de este tramo. La competición concluirá con la carrera a pie sobre una distancia de 21,1 kilómetros en la que los deportistas recorrerán dos veces un circuito por el Jardín del Turia para cruzar la meta en la explanada de la Ciudad de las Artes y las Ciencias.

Cortes de tráfico

La prueba ciclista implicará cortes en Malva-rosa y el bulevard sur y las salidas/entradas a València por el suroeste por avenida del Cid, Ausiàs March/Pista de Silla y autopista del Saler.

Afectación del tráfico Iron Man Valencia 2026 | Transit Valencia

El evento, renovado tres años

No solo es un fenómeno deportivo que reúne a cerca de 3.000 atletas de máximo nivel, sino que revierte muy positivamente en la economía local de la ciudad,

La concejal de Deportes del Ayuntamiento de València, Rocío Gil, ha anunciado la ampliación de la organización del Ironman 70.3 Valencia en tres ediciones más, por lo que el acuerdo con The Ironman Group para celebrar la cita en la ciudad se extiende hasta 2029, como consecuencia del éxito de la prueba, demostrado a través de una demanda creciente y sostenida.

La renovación supone la constatación del atractivo de la ciudad por su capacidad organizativa y la calidad de sus infraestructuras, así como su oferta turística, gastronómica y de ocio.

“El Ironman 70.3 es un evento que se ha consolidado con fuerza en la agenda deportiva de nuestra ciudad. Por ello, esta misma mañana hemos acordado en la Junta de Gobierno Local ratificar nuestro apoyo a la celebración de esta cita deportiva en València por tres años más, hasta 2029”, ha explicado la concejala de Deportes Rocío Gil.

“No solo es un fenómeno deportivo que reúne a cerca de 3.000 atletas de máximo nivel, sino que revierte muy positivamente en la economía local de la ciudad, generando hasta 8€ de gasto turístico por cada euro de gasto total en la organización”, ha recordado la edil. “Desde el Ayuntamiento de València vamos a seguir trabajando para que nuestra ciudad acoja aquellos eventos que construyen un legado social, económico y deportivo para los valencianos”, ha recalcado Rocío Gil.