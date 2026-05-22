València será la única sede española de Sail GP la temporada 2027

València será por segundo año consecutivo la única sede española del Rolex Sail GP Championship, que comenzará en Hong Kong y contará con 13 pruebas, tres más que en la última edición. La ciudad china y otra en Italia aún por desvelar se incorporan junto a València a la competición en su calendario global más ambicioso.

El Spain Sail Grand Prix - València se disputará los días 4 y 5 de septiembre de 2027, en la séptima temporada de la competición, que se desarrollará en 13 ciudades de Asia, Australia, Europa, América y Oriente Medio. Los F50 debutarán en el Mediterráneo en un campo de regatas ubicado frente a la playa de la Malva-rosa, para ofrecer a los aficionados una espectacular vista de las carreras junto a la costa donde los equipos compiten a velocidades que superan los 100 km/h.

“La temporada 2027 de Sail GP supone un gran paso adelante, lo que se refleja tanto en la magnitud de nuestra ambición como en la fuerza de la demanda que estamos observando por parte de ciudades y partners de todo el mundo que desean formar parte del campeonato”, ha explicado el CEO y cofundador de Sail GP, Sir Russell Coutts.

La alcaldesa de València, María José Catalá, considera que València “está preparada para vivir las próximas ediciones de Sail GP y redescubrir con ellas nuestro campo de regatas, el mejor escenario posible para disfrutar de esta competición de máximo nivel”. Ha destacado que la ciudad dispone de “unas condiciones náuticas extraordinarias para acoger este tipo de citas deportivas que, además de su impacto deportivo, generan un retorno directo a la ciudad y vuelven a poner nuestra imagen de gran ciudad en el mapa internacional”.

Asimismo, el vicepresidente segundo y conseller de Presidencia de la Generalitat, José Díez ha destacado que el anuncio de la ciudad de València como sede del Rolex Sail GP Championship en 2027 supone “un reconocimiento a la capacidad de la Comunitat Valenciana para proyectarse al mundo a través de grandes acontecimientos deportivos vinculados al mar, la innovación y la excelencia organizativa”.

Además, considera que “la presencia de València en el calendario internacional de Sail GP consolida el posicionamiento de nuestro territorio como referencia mediterránea para la celebración de eventos globales capaces de generar proyección internacional, actividad económica y prestigio de marca”. Acoger en València esta prueba de Sail GP en 2027, será́ “una nueva oportunidad de poner en valor la Comunitat Valenciana y además con una mirada integral, 360o, ya que los millones de espectadores de esta competición náutica podrán comprobar la capacidad de organización de grandes eventos, así́ como en materia deportiva, turística, y económica que tiene esta tierra”.

El presidente de la Diputacióń de València, Vicent Mompó ha señalado que Sail GP “supone una gran oportunidad para seguir posicionando a nuestra provincia como referente turístico y deportivo del Mediterráneo, generando impacto económico, visitantes y promoción para nuestros pueblos”. Mompó considera que “este tipo de citas ayudan a enseñar al mundo todo lo que somos: una provincia abierta, moderna, acogedora y con un enorme potencial ligado al mar, al turismo y a la calidad de vida”.

Por su parte, Diego Botín, piloto de Los Gallos Sail GP Team y oro olímpico ha afirmado que “es muy emocionante poder confirmar un nuevo Gran Premio en España y que podamos competir otro año en Valencia. Todavía no hemos tenido la suerte de poder debutar en aguas mediterráneas en nuestro país, pero será́ al final del verano y tenemos muchas ganas. Competir en casa siempre es muy especial y el calor de nuestra marea roja es imbatible”.

La temporada se acerca a su fin con dos pruebas consecutivas en Rio de Janeiro y Dubái, que nos muestran dos de los destinos más visualmente espectaculares del campeonato. El espectacular litoral de Rio y su ambiente lleno de energía proporcionan un escenario ideal para el sprint final hacia los eventos decisivos del campeonato, antes de que Sail GP regrese a Dubái —un hub comercial y estratégico clave para la liga— de cara a la Gran Final de la temporada 2027 del Campeonato Rolex Sail GP, que se celebrará a finales de año y cuya sede se confirmará en los próximos meses.