El Valencia quiere aprovechar la 'carrerilla' del segundo choque para asaltar el Palau

El Valencia Basket visitará este lunes al Barça en el Palau Blaugrana en el tercer partido de la final de la Liga Endesa con la idea de aprovechar la 'carrerilla' que cogió en su amplio triunfo en el segundo para sacar una primera victoria como visitante y quedarse a una victoria del título con dos partidos por disputarse.

De ganar en el Palau, el equipo de Pedro Martínez recuperaría el factor cancha que perdió con su derrota en el primer encuentro de la serie y se aseguraría al menos que la serie tendría un quinto choque de nuevo en el Roig Arena.

Tras un primer duelo equilibrado, lleno de alternativas y que se decidió en favor del conjunto de Xavi Pascual en un 'cara o cruz' en la prórroga (112-113), el Valencia dominó de principio a fin el segundo duelo y dio claras muestras de superioridad (102-75).

Los dos equipos parecen haber asumido en sus declaraciones que aunque el Barça fue capaz de plantar cara y llevarse el primer encuentro, el segundo confirmó que un ritmo alto de juego favorece a un Valencia más joven y más físico.

La defensa 'taronja' consiguió neutralizar a dos referentes anotadores de su rival como Kevin Punter y Will Clyburn y también rebajar el 50% de acierto en el tiro de tres que tuvo el Barça en el primer encuentro, en cambio no consiguió minimizar el influjo en el juego del base argentino Nico Laprovittola, una tarea que deberá tratar de lograr este lunes.

Los mejores minutos del Barça en esta serie han llegado con Laprovittola a los mandos, tanto por lo que ha anotado como, sobre todo, por lo que ha conseguido generar. Las opciones de su equipo, y por tanto las del Valencia del lado contrario, parecen pasar por su actuación y, de hecho, Pascual le reservó en el final del segundo choque para tratar de que llegue lo más fresco al lunes y más aún con la seria duda de Juani Marcos tras el esguince que sufrió.

También Pedro Martínez aprovechó los minutos finales del segundo duelo, en su caso para hacer reaparecer a Josep Puerto tras un mes y medio de ausencia después de haber enlazado un esguince de tobillo y una enfermedad vírica. Sin tener aún ritmo de juego, el capitán es ya una opción más en la rotación.

Para este encuentro contará con las bajas de Nate Reuvers, que sufrió un esguince en las semifinales ante el Joventut pero que ha empezado a entrenarse con el equipo en los últimos días, y la de Xabi López-Arostegui por lo que deberá hacer un descarte técnico