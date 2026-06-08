El Valencia presenta la última campaña de abonos en su casa: 'Mestalla és etern; 1923-♾️'

Mestalla dice adiós más de 100 años después, y el Valencia CF ha lanzado una campaña de abonos marcada por la congelación de precios (ni tan sólo sube el IPC) y la no apertura a nuevas altas antes de la mudanza al Nou Mestalla en verano de 2027.

En esta última temporada, el abono será también en formato físico para que aquellos que lo quieran guardar como recuerdo al a adiós a más de un siglo de historia.

Renovación sencilla y preferencia en la elección de asientos en el nuevo estadio

Los actuales abonados no tienen que hacer nada, se les renueva el pase automáticamente salvo que no quieran y así lo comuniquen al club, y además serán los primeros en elegir asiento para el nuevo estadio.

Cualquier gestión se hace desde el “portal del socio” pero habrá, como siempre, ayuda presencial para mayores de 65 años en Área Afición, con facilidades de pago en 3, 6 o 9 plazos.

La política de descuentos también varía, pues se podrán acumular dos descuentos, que hagan la mayor suma en el importe a deducir.

Es decir, para el infantil tienes el 50%, para el juvenil tienes el 10% para el mayor de 65 años tienes el 10%, si eres accionista con un mínimo de 11 acciones tienes 5% y el 15% de descuento por asistir al 100% de los partidos (o un 10% por asistir al 80%).

Lo único que si subirá serán las entradas que se pongan a la venta (un 15%). De cara a la elección de asiento en el nuevo estadio hay que tener número de socio y se puede ser socio sin ser abonado por un importe de 50€ al año.

El club hará grupos para que amigos y familiares puedan ir juntos y el objetivo que se marcan en la mudanza al nuevo estadio es alcanzar los 50.000 abonados/as.