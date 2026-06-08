Mestalla vuelve a responder; esta temporada ha superado el 90.5% de asistencia media

Pese a que la temporada del Valencia ha vuelto a ser decepcionante, hay una cosa que no falla. No lo ha hecho nunca y tampoco en esta travesía en el desierto: su gente.

El valencianismo ha vuelto a responder con datos históricos. Con una media de 44.918 espectadores por partido (90.5% de ocupación), Mestalla es el estadio con mayor asistencia media en porcentaje de La Liga en una temporada en la que hasta en 12 ocasiones no han abierto las taquillas de Mestalla en día de partido por 'sold out', es decir, estar todo vendido antes del encuentro.

Solo uno de cada tres abonados que no asiste ha liberado su asiento, pero la realidad es que el 90% de ellos asisten a cada partido.

Pero no solo el dato es abrumador en Mestalla. Lejos de casa, el valencianismo ha estado con su equipo. Las cifras oficiales establecen los desplazamientos en 6.783 personas que han ido a ver el quipo lejos de casa, agotando las entradas visitantes en 10 encuentros. Al no tener en cuenta la gente que viaja por su cuenta, esta cifra es ligeramente superior.

De cara a la próxima temporada, la última en Mestalla, no se darán nuevas altas porque no hay espacio y además los 1.000 asientos hospitality se han vendido todos, por lo que todo a punta a que de nuevo, los aficionados harán de este último curso en casa, algo inolvidable.