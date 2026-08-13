El Valencia CF pone fin a su pretemporada enfrentándose al Hércules CF

El Valencia CF se enfrentó ayer 12 de agosto ante el CD Teruel en un encuentro en el que el conjunto valencianista acabó derrotado por 0-1 tras un fallo grave del guardameta Cristian Rivero.

Un resultado que deja muy malas sensaciones al enfrentarse a un equipo de menor categoría, en este caso un 1º RFEF. Con esta derrota el Valencia CF acumula en pretemporada cuatro derrotas en siete partidos ante rivales a priori de menor nivel que el equipo che, como es el caso del Atlético Petróleos de Luanda, el Castellón, Newcastle y el propio Teruel, obteniendo solamente dos victorias frente al Eldense y Derbi County y un empate ante el Stoke City.

El conjunto valencianista disputa hoy su último encuentro de pretemporada ante el Hércules a las 19:30 en la Ciudad Deportiva de Paterna. Un partido que sirve como última oportunidad de Carlos Corberán de generar un mínimo de optimismo en la afición de cara al comienzo de liga, después de la pitada masiva del público por la imagen mostrada del equipo en el Trofeu Taronja ante el Newcastle.

Un Valencia que solo con verlo jugar se hace de notar la gran falta de refuerzos que necesita para completar la plantilla y competir al máximo en un año tan especial para la afición che con la despedida de Mestalla.