El Valencia gana al Derby County con doblete de Danjuma

El Valencia ganó este martes al Derby County FC, club de la Championship inglesa, con un doblete del neerlandés Arnaut Danjuma (1-2) en un partido que se disputó a puerta cerrada en las instalaciones de St. George’s Park, cuartel general de la selección inglesa.

En el cuarto test de la pretemporada, que desde el club califican como una sesión de entrenamiento, han participado los porteros Vicent Abril y Cristian Rivero; los defensas Gamón, Tárrega, De Haas, Gayà, Monferrer, Wanjala, Diakhaby y Jesús Vázquez; y los centrocampistas y atacantes Guido, Dieng, Javi Guerra, Ugrinic, Almeida y Mayol; Rioja, Sato, Danjuma, Otorbi, Raba y Hugo Duro.

En los próximos días, el equipo de Carlos Corberán continuará entrenando en Burton upon Trent hasta el sábado, día en el que disputarán un encuentro amistoso ante el Stoke City FC en el Bet 365 Stadium a las 19:30 horas (horario peninsular, CEST).

Después de esta concentración en tierras inglesas, el equipo volverá a la Ciutat Deportiva de Paterna para encarar la recta final de la pretemporada.