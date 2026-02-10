El Valencia de Corberán, de sumar el 54% de los puntos en la 24-25, al 33% de la 25-26

El Valencia de Carlos Corberán, que este domingo perdió en Mestalla ante el Real Madrid por 0-2, ha pasado de sumar con el técnico el 53,9% de los puntos a los que optó en la pasada campaña 2024-25, a conseguir el 33,3% de los que ha habido en juego hasta ahora en la Liga 2025-26..

Tras la destitución de Rubén Baraja, Corberán se hizo cargo del Valencia en las vacaciones de navidad de la pasada campaña y se estrenó al frente del equipo también en un encuentro ante el Real Madrid en Mestalla el 3 de enero de 2025 en el que los locales cayeron por 1-2.

El entrenador de Cheste dirigió la pasada campaña 21 encuentros ligueros con un balance de nueve triunfos, siete empates y cinco derrotas.

Los 34 puntos logrados de los 63 a los que optaba el equipo, casi un 54% de los mismos, hicieron que el Valencia pasara de la penúltima posición que ocupaba tras el despido de Baraja a la duodécima en la que acabó el curso, con 6 puntos de margen sobre el descenso, la misma distancia que le separó de la última posición europea.

En la actual campaña 2025-26, el equipo de Corberán ha perdido más de 20 puntos de eficiencia, puesto que solo ha conseguido 23 puntos de los 69 a los que ya ha optado en la Liga, es decir un 33,3% de los mismos.

El Valencia ha sumado esta campaña en 23 partidos ligueros cinco triunfos, ocho empates y diez derrotas. Su margen respecto de la zona de descenso es actualmente de 1 punto, aunque el Rayo Vallecano, que es antepenúltimo con 22 puntos, tiene un partido menos. La zona europea le queda a 11 puntos de distancia.