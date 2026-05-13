Valencia Basket, a cerrar en casa una remontada memorable para ir a su primera 'Final Four'

Valencia Basket y el Panathinaikos disputan este miércoles en el Roig Arena el quinto y definitivo encuentro de los cuartos de final de la Euroliga, un partido que para el club 'taronja' tendría como premio la clasificación para su primera 'Final a Cuatro' y que el equipo de Pedro Martínez afronta tras haber equilibrado el 0-2 inicial con dos brillantes victorias en Atenas.

La serie ha estado marcada hasta ahora por la polémica. Ya antes de empezarla, en su visita en fase regular, el técnico del Panathinaikos, Ergin Ataman, criticó el vestuario del Roig Arena para los técnicos visitantes. En el segundo partido, las protestas de su presidente, Dimitris Giannakopoulos le costaron una sanción, y la respuesta de parte de la grada a la provocativa celebración helena, otra al Valencia.

El tercer partido estuvo marcado por la descalificación de los dos técnicos, tras 'saltar' Pedro Martínez para frenar las protestas de Ataman a los colegiados. La argumentación del club valenciano de que con las técnicas que había recibido el turco en los dos primeros partidos había cambiado el arbitraje también trajeron cola.

El conjunto valenciano perdió ante su público el primer encuentro por un ajustado 67-68, un choque que fue el único en el que se ha visto arrastrado por el juego de su rival y en el que aún así tuvo una última posesión para ganar. En el segundo logró acelerar el ritmo de partido y encontrarse mucho más cómodo pero un canastón de Nigel Hayes-Davis sobre la bocina estableció el 105-107 final.

En Atenas, en un ambiente muy caldeado, el Valencia Basket dio una lección de personalidad para dominar desde el inicio los dos partidos, con el dominicano Jean Montero de estilete, pero con jugadores como Kam Taylor, Brancou Badio, Jaime Pradilla o Sergio De Larrea apareciendo en momentos clave para firmar sendos triunfos por 87-91 y 86-89. En ambos casos, ha sido capaz de imponer su juego, especialmente en las primeras partes.

Los ajustes que planteó el Valencia en esos dos encuentros, principalmente defensa de 'dos contra uno' sobre Kendrick Nunn le han permitido reducir el impacto de uno de los grandes generadores del equipo griego. En el tercer choque pudo también neutralizar a Cedi Osman y en el cuarto a Nigel Hayes-Davis y a TJ Shorts.

Conseguir que no más de dos de esos cuatro jugadores estén cómodos en el partido será uno de los primeros objetivos del Valencia, que también tiene margen de mejora en la gestión de los minutos finales, el único tramo de los cuatro encuentros en que se ha visto claramente superado.

El Valencia llega a esta cita pendiente de Braxton Key, clave también en los dos partidos de Atenas, y que el domingo en el encuentro ante el Baskonia sufrió un golpe en la nariz que le ha provocado una fractura. El jugador es duda y si juega lo hará con una mascara.

Son baja segura para el choque, los alero Xabi López-Arostegui, que lleva semanas fuera del equipo por una lesión muscular, y Josep Puerto, que sufrió un esguince de tobillo en el tercer encuentro de la serie. En función de si puede jugar Key o no, Pedro Martínez deberá hacer un descarte o ninguno.

En el caso del Panathinaikos no ha podido contar hasta ahora en toda la serie y no se espera que lo haga este miércoles con el veterano Kostas Sloukas, un jugador que le ayuda a controlar los partidos y que al mismo tiempo es una amenaza por sí mismo.

La eliminatoria regresa de esta manera a un Roig Arena que espera vivir una de las mejores entradas de su corta historia y acercarse a su lleno total en 'modo baloncesto', que está establecido en 15.600 espectadores.