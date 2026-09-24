València celebra la Semana Europea del Deporte con actividades gratuitas del 23 al 30 de septiembre

La ciudad de València se suma un año más a la Semana Europea del Deporte, que se celebrará del 23 al 30 de septiembre con una programación de actividades deportivas y de promoción de la actividad física dirigida a toda la ciudadanía.

El Ayuntamiento de València, a través de la Fundación Deportiva Municipal (FDM), ha preparado diferentes propuestas en instalaciones deportivas municipales, espacios públicos, la playa y centros deportivos y entidades colaboradoras.

“Conmemoramos esta semana con una amplia oferta deportiva al alcance de toda la ciudadanía”, ha explicado la concejala de Deportes, Rocío Gil. “Invitamos a los valencianos y valencianas a acercarse a las instalaciones de sus barrios para descubrir los espacios y las actividades deportivas a su disposición”, ha recordado la edil.

Bajo el lema europeo BeActive your way, la Semana Europea del Deporte de 2026 pretende transmitir que cualquier forma de movimiento cuenta y que la actividad física puede adaptarse a las circunstancias y preferencias de cada persona. La programación pone el foco en la práctica deportiva accesible, el bienestar y la participación, con actividades gratuitas o promocionales y propuestas para diferentes edades y niveles.

Uno de los principales ejes serán las jornadas de puertas abiertas en instalaciones deportivas municipales, que permitirán a la ciudadanía conocer y probar parte de los servicios y actividades disponibles. El jueves 24 de septiembre se desarrollarán propuestas en las instalaciones de gestión directa de la FDM, mientras que el viernes 25 se ampliará la programación con la participación de otros centros deportivos que se adhieran a la iniciativa. Las actividades incluirán, entre otras, baño libre, fitness, sesiones de prueba y actividades dirigidas.

El CDC Petxina tendrá también un papel destacado durante toda la semana con una programación centrada en actividad física y bienestar. Del 23 al 30 de septiembre se ofrecerán clases abiertas de gimnasia de mantenimiento, yoga, pilates, tonificación y taichí, dirigidas principalmente a personas adultas y mayores, aunque abiertas a la población interesada.

La programación se extenderá además a la playa y otros espacios abiertos, con actividades como yoga, pilates, taichí, fitness latino, GAP y propuestas relacionadas con la actividad física y la salud. La Semana Europea del Deporte contará asimismo con la participación de clubes, federaciones, centros deportivos y otras entidades, que podrán organizar jornadas de puertas abiertas, entrenamientos, demostraciones y actividades inclusivas o dirigidas a diferentes generaciones.

Entre el 26 y el 29 de septiembre se desarrollará también la iniciativa ‘Prueba un deporte’, que permitirá acercarse a distintas modalidades deportivas a través de entrenamientos abiertos, sesiones de iniciación y demostraciones. La propuesta pretende facilitar que niños, jóvenes, familias y personas adultas puedan conocer nuevos deportes y entrar en contacto con los clubes y entidades que los practican.

Para poder participar será necesario ponerse en contacto con la instalación deportiva municipal para conocer las actividades y poder realizar la reserva previa.