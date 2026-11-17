Valencia Basket visitará este martes en la duodécima jornada de la fase regular de la Euroliga al Partizan que dirige Joan Peñarroya, un duelo que afrontará desde la primera posición de la clasificación de la máxima competición del baloncesto europeo.

Es la segunda vez en la historia que el conjunto valenciano es líder la Euroliga, tras serlo en la jornada 19 de la pasada edición del torneo, por lo que el choque permitirá ver si esa posición le insufla un extra de confianza, le pesa o por el contrario no tiene efecto en su juego.

El equipo que dirige Xavi Albert, que ha ganado ocho de sus primeros once choques continentales y ha firmado el mejor estreno del club en la Euroliga, llega a Belgrado tras haberse impuesto en la pista del Armani Milán y haber derrotado como local al Bayern Múnich en el Roig Arena.

Su balance es el mismo que el del Panathinaikos, Olympiacos y Barcelona pero tiene mejor balance entre los puntos anotados y los recibidos, aunque con apenas 3 puntos de margen sobre el Panathinaikos y de 12 sobre el Olympiacos por lo que podría ganar en Serbia y perder la primera plaza.

El conjunto de Peñarroya, ex técnico del Valencia, es undécimo con un balance de seis victorias y cinco derrotas que es el mismo que tiene el Hapoel Tel Aviv, que sería, cómo décimo clasificado, el último equipo en pasar de ronda si acabara así la fase regular.

El Partizan ha hecho de los encuentros en su casa su principal fortaleza. Impulsado por el ambiente del fogoso Belgrado Arena se ha impuesto en cuatro de sus cinco encuentros como local. Solo el Panathinaikos ha vencido en una pista en la que han caído el Kosner Baskonia, el Maccabi Tel Aviv, el Estrella Roja y el Milán.

El encuentro supondrá un choque de planteamientos entre la propuesta en ataque de los valencianos, que son el segundo equipo más anotador y tienen la segunda mejor eficiencia ofensiva y el enfoque de un rival que es el equipo que menos puntos recibe de la competición, que está entre las mejores eficiencias defensivas del torneo y que es el que más pérdidas provoca en sus rivales.

El exterior estadounidense Carlik Jones, con 14 puntos y 6 asistencias de media, y el interior nigeriano Tonye Jekiri, con un promedio de 11 puntos y 4 rebotes, son las principales referencias del Partizan, junto a jugadores como el argentino Lucas Vildoza, el serbio Nikola Tanaskovic y los norteamericanos Lamar Stevens y Ethan Thompson. Más residual es el papel de los ex 'taronja' Vanja Marinkovic y Joffrey Lauvergne.

En el caso de este Thompson, en el choque de la última jornada ante el Baskonia, se dio un fuerte golpe en la cadera. Es baja segura Hayes por su lesión, pero Peñarroya podría recuperar a Stevens y Willis respecto a ese último choque.

En el caso del Valencia Basket, tras varias semanas fuera del equipo, este lunes han iniciado su reintegración en el grupo los interiores Nate Reuvers y Nikola Mirotic aunque ambos serán aún baja para este choque. Xavi Albert desplazará a Belgrado a sus trece jugadores disponibles y deberá hacer un descarte técnico.